مصر | أسماء الفائزين بمقاعد النيابة العامة في انتخابات نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسماء الفائزين بمقاعد النيابة العامة في انتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، والتي أقيمت أمس بمقر دار القضاء العالي، عن فوز أسامة الصيرفي ومحمود المرغني وحازم أبو سديرة ومحمد هاني ومحمد فاروق، بمقاعد النيابة العامة.