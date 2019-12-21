مصر | تعرف على أسماء الفائزين بمقاعد رؤساء المحاكم بانتخابات نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسماء الفائزين بمقاعد رؤساء المحاكم بانتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، والتي أقيمت أمس بمقر دار القضاء العالي، عن فوز المستسار حمدي عبد التواب، والمستشار شادي خليفة، والمستشار أحمد الجمال والمستشار محمود زيدان والمستشار محمد بهاء، بمقاعد رؤساء المحاكم.



وتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.

