مصر | بالأسماء.. الفائزون بمقاعد المستشارين بانتخابات نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الفائزون بمقاعد المستشارين بانتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، والتي أقيمت أمس بمقر دار القضاء العالي، عن فوز المستشار أبو المجد عيسي بمقعد المتقاعدين، والمستشار أبو الحسين قايد والمستشار محمد صبحي والمستشار طارق أبو زيد والمستشار رضا محمود والمستشار حازم رسمي بمقاعد المستشارين.



وتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.

