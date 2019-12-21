مصر | "انطوائي ومنعزل".. قرار من النيابة بشأن "منتحر السلام"

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المنتحر هو طالب بالصف الثاني الثانوي ويعاني من أزمة نفسية منذ فترة جعلته قليل الاختلاط بالآخرين وانطوائي، ويجلس بمفرده طوال الوقت حتى تفاجأ أهله بانتحاره شنقًا في غرفة نومه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام أول من والد الطالب يفيد بالعثور على نجله مشنوقًا داخل غرفة نومه بمحل سكنهم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.