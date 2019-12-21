شكرا لقرائتكم خبر عن «على متنها 600 سائحًا».. انطلاق 30 رحلة بالون طائر في غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت 30 رحلة بالون طائر، اليوم السبت، على متنها 600 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة، والتي تزينت بها سماء مدينة الأقصر، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربي والشرقي، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة المنتشرة وسط المناظر الطبيعية، المتاخمة للجبال ونهر النيل الخالد والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر، والتقاط الصور التذكارية من أقصى ارتفاع.

وأكد محمود بدوى، مدير احدى شركات البالون الطائر بالاقصر، أن سماء المدينة تزينت، السبت، بعدد 30 رحلة للبالون من مختلف الشركات العاملة فبها، موضحًا أن الإقبال على الرحلات عاد بقوة باعتبارها من اهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السياح المتوافدين لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السباحة العالمية، لافتًا إلى أن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة التي يقدم عليها السياح الأجانب بالاقصر، مؤكدًا أن هناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

وأكد الخبير السباحى، محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالأقصر، أن انتظام رحلات البالون، وانطلاقها وتزيينها سماء الاقصر، أحد اهم عوامل تنشيط السياحة، والتي يهتم بها غالبية السياح الوافدين للمدينة، مؤكدا ان السائحين يعشقون رحلات البالون لما فيه من مغامرة بجانب مشاهدة الآثار والمقاصد الآثرية من أعلى ارتفاعات والتقاط الصور التذكارية للآثار والمعابد ونهر النيل، وتشييرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مما يؤدى إلى جذب اصدقائهم لإقامة هذه الرحلات.