شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للجينات»: برنامج لحفظ الأصول الوراثية لـ57 صنفًا من القمح و300 من الشعير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نيفين عبدالفتاح، رئيس البنك القومي للجينات والموارد الوراثية، إنه يجري حاليا مواصلة جمع وتوصيف وتوثيق وحفظ الموارد الوراثية (النباتية- الحيوانية)، من خلال قيام لجان فنية تتبع البنك برحلات لجمع الموارد الوراثية النباتية والحيوانية وتجديد حيوية الموارد الوراثية النباتية وتوصيفها مورفولوجيا ووراثيا وسيتولوجيا وكيميائيا والتوصيف الوراثي للموارد الوراثية الحيوانية والتقييم للموارد الوراثية النباتية للظروف الحيوية وغير الحيوية مثل الجفاف والملوحة.

وأضافت «عبدالفتاح»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه يتم حفظ الموارد الوراثية النباتية في غرف الحفظ، والحيوانية وبعض أنواع النباتية في التبريد فائق البرودة -196 درجة مئوية، وذلك للاستفادة منها في برامج الإكثار منها الإكثار والتوصيف عدد 57 تراكيب وراثي من القمح الأصناف القديمة والحديثة بمحطة بحوث الجيزة (للإكثار)، وعدد 300 أصل وراثي من الشعير بمحطة بحوث الجيزة للإكثار وذلك للحفظ طويل المدي (-20)، وعدد 214 أصل وراثي من القمح (مستوردات ذات أصل مصري) بمحطة بحوث الجيزة للإكثار وذلك للحفظ طويل المدي عند درجة حرارة (-20).

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وأوضحت مدير البنك القومي للجينات أنه تم حفظ الموارد الوراثية لعدد 150 أصل وراثي من الشعير رحلات جمع بمحطة بحوث الجيزة للتوصيف، وعدد 63 من الحلبة مجمعة من رحلات الجمع للتتقيم المحصولي بمحطة بحوث الجميزة، وعدد 117 من القرطم رحلات جمع بمحطة بحوث الجيزة للإكثار والتوصيف، وعدد 64 من الحمص رحلات جمع بمحطة بحوث الجيزة للإكثار وذلك للحفظ طويل المدى عند درجة حرارة (-20)، وعدد 54 مورد وراثي من نبات الدخن، و150 أصل وراثي من الكتان بمحطة بحوث الجيزة للإكثار، وتجديد الحيوية والحفظ الطويل المدى لدرجة حرارة (-20)، و200 مورد وراثي من السمسم للتوصيف والاكثار.

وأشارت إلى أنه تم التوصيف والإكثار لعدد 54 موردا وراثيا من الكركديه، وأخذ صفة التزهير وميعاد ظهور الهالوك بالنسبة للعدد 25 موردا وراثيا في ستة مكررات من الفول البلدي بمحطة بحوث الجيزة.

ولفتت إلى أنه تم تقييم الموارد الوراثية للمحاصيل الحقلية تحت ظروف حرارة أو جفاف أو ملوحة أو هالوك منها عدد 13 أصلا وراثيا من العدس للتقييم تحت الظروف العادية والحرارة بمحطة بحوث المطاعنة والجيزة (الموسم الثاني)، وعدد 25 تركيبا وراثيا من البرسيم الحجازي تحت ظروف الجفاف والملوحة بمحطة بحوث كلابشو بالدقهلية، وعدد 25 أصلا وراثيا من القمح للتتقيم تحت ظروف الجفاف بالجيزة (أصيص) بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية، وعدد 10 أصول وراثية من الشعير بالتعاون مع ال IPK قسم فسيولوجي نبات، وعدد 30 أصلا وراثيا من القمح للتتقيم تحت ظروف الجفاف والحرارة بمحطة بحوث سدس (الموسم الثاني)، وعدد 25 أصلا وراثيا من الفول البلدي للتقييم تحت الظروف العادية والهالوك بمحطة بحوث الجميزة والجيزة (الموسم الثاني)، وعدد 63 أصل وراثي من الحلبه للتقييم المحصولي بمحطة بحوث الجميزة ( الموسم الثاني).