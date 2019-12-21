شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد عروض الجودو والمصارعة باستاد شبين الكوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عروضا رياضية للجودو والمصارعة بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وسوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنوفية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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ووصل وزير الشباب والرياضة، صباح السبت، محافظة المنوفية، لتفقد مشروع الواعدين «جودو ومصارعة» وصالة الألعاب الرياضية، بالإضافة لعقد لقاء بالشباب بالاستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم، وكان في استقباله محافظ المنوفية، ووكيل وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر افتتاح عدة مشروعات رياضية بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و228 ألف جنيه، حيث سيفتتح صالة ألعاب رياضية وملعب سباعى بنادى مليج الرياضى ومبنى إدارى بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم، وملعب خماسى بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب سباعية بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادى بأشمون.

وأكد محافظ المنوفية حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تطوير المنشآت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للرياضيين من أبناء المحافظة لبناء جيل قادر على تحقيق التنمية ورفع اسم المحافظة في المجال الرياضي.

زيارة وزير الشباب والرياضة لاستاد شبين الكوم