شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تطويره بـ6 ملايين جنيه.. نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بسمنود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بجولة تفقدية، صباح السبت، بمسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود ومحيط كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب وذلك قبل البدء في أعمال تطوير المسار بتكلفة 6 ملايين و74 ألف جنيه.

وأكد «عطا» سرعة إزالة الاشغالات من محيط الكنيسة ومن شارع سعد زغلول والإسراع في أعمال تطوير المسار وتحويله إلى مزار سياحي، مشيرا إلى متابعة الاستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للأعمال بصفة مستمرة وإزالة كافة العقبات التي تواجهها للعمل على تنشيط السياحة الدينية بالمحافظة.

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والجدير بالذكر أن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة تتضمن (أعمال رصف للشارع وللميدان – إنشاء رصيف – دهان واجهات المباني – وأعمال تشجير- أعمال إنارة).

كما تفقد نائب المحافظ، المركز التكنولوجي وإدارة مركز المعلومات بمقر مجلس مدينة سمنود للوقوف على إجراءات ومراحل تقديم الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود.

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره

نائب محافظ الغربية يتفقد مسار العائلة المقدسة بمدينة سمنود قبيل تطويره