شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من صقيع في بعض المناطق (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقسا مائلا للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارًا باردا ليلاً، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 21»، إسكندرية «13- 21»، قنا «9- 23»، الأقصر «8 – 24»، أسوان «9 – 25».
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