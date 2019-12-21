شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاجئة لمحافظ قنا بمستشفى الحميات بعد شكوى من الخدمة الطبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، في الساعات الأولى من صباح السبت، جولة مفاجئة إلى مستشفى الحميات بمدينة قنا، بعد الاستماع إلى شكوى أحد المواطنين من الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

تفقد «الداودى» أقسام الاستقبال والكبد الاقتصادي والمناظير وغرف المرضى، مؤكدا على ضرورة تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى وحسن معاملتهم والاهتمام بأعمال النظافة داخل المستشفى.

وشدد المحافظ على تلبية احتياجات المرضى والعمل على راحتهم، مؤكدا على أهمية ملف الصحة والي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة.

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات

جولة محافظ قنا بمستشفي الحميات