شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 8 أثريين بينهم أول غاطس في مصر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة منى حجاج، رئيس جمعية الآثار في الإسكندرية، وأستاذ الآثار اليونانية الرومانية في جامعة الإسكندرية 8 أثريين على هامش افتتاح مقر الجمعية بعد الانتهاء من ترميمه وتطويره خلال زيارة الوزير للمواقع الأثرية في الاسكندرية مساء الجمعة.

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وشمل المكرمون 8 أثريين هم درية سعيد مدير عام متاحف وآثار الإسكندرية السابق والخبير الأثرى احمد عبدالفتاح مدير عام متاحف وآثار الإسكندرية السابق ومستشار وزير الأثار الاسبق والدكتور إبراهيم درويش مدير عام متاحف وآثار الإسكندرية والأثار الغارقة السابق وأول غاطس للاثار الغارقة في مصر ومؤسس الادارة ذاتها ومقرها الاسكندرية ومحمد عبدالعزيز مدير عام الاثار الإسلامية لغرب الدلتا السابق والدكتورة ميرفت سيف الدين مدير عام المتحف اليونانى السابق .

كما شمل التكريم الدكتورة نادية خضر رئيس الادارة المركزية لاثار الوجه البحرى وخالد ابوالحمد مدير عام منطقة الاسكندرية الاثرية والدكتور عمر العبادى نجل الدكتور مصطفى العبادى الذي تحمل تكاليف ترميم مبنى جمعية الاثار الكائنة خلف المتحف اليونانى الرومانى وهى أقدم جمعية بوزارة التضامن أنشأت منذ عام 1893 .

وكان الدكتور خالد العناني وزير الاثار افتتح مساء أمس الأول يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مقر جمعية الآثار في الإسكندرية والتي تعد اقدم جمعية في المحافظة.