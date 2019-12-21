شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القاهرة» تناقش زيادة جرائم العنف الأسري وسُبل المعالجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية أصدقاء الجودة برئاسة الدكتور ليلي عبدالمجيد، مديرة وحدة الجودة، ندوة حول الإعلام وجرائم العنف الأسري، وتأثير ذلك على منظومة القيم الاجتماعية في العاشرة ونصف صباح الأربعاء المقبل بكلية الإعلام، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة والدكتور هويدا مصطفي عميدة كلية الإعلام.

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وتستهدف الندوة مناقشة المعالجة الإعلامية للجرائم التي تقع في إطار الأسرة وتمثل حالات عنف متزايدة تحتاج لتوقف ودراسة لفهم العوامل المجتمعية المؤثرة على ذلك ودور الإعلام بكافة وسائله الصحف والإذاعة والتليفزيون والمواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي في مواجهة ذلك ومدي التزام هذه المعالجات بالمهنية وأخلاقيات الإعلام ومدى مراعاة المسؤولية الاجتماعية للاعلاميين في ضوء التشريعات والمواثيق والضوابط التي تنظم ذلك ودور المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام والنقابات المهنية.

يرأس الجلسة الأولى الدكتور على عجوة ويعقب عليها الدكتور ليلي عبدالمجيد ويتحدث فيها الدكتور محمد المهدي أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر، ويسري البدري، رئيس قسم الحوادث والقضايا بجريدة المصري اليوم، والدكتور عمرو الليثي، رئيس قنوات النهار، وأيمن عبدالمجيد، رئيس تحرير بوابة روز اليوسف، وعضو نقابة الصحفيين.

وتتولى رئاسة الجلسة الثانية الدكتور نجوى كامل ويعقب عليها الدكتور محمد المرسي ويتحدث فيها المخرجة إنعام محمد على والدكتور محمد عويس العميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة والدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور ومقدم برنامح ٩٠ دقيقة، وعلي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط وأيمن عدلي عضو نقابة الإعلاميين.