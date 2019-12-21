شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يبحث مشاركة مصر بالمعرض السياحي في جنوب شرق أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى سفير مصر في بلجراد «عمرو الجويلى» مع كاتب الدولة للسياحة بوزارة التجارة والسياحة والاتصالات الصربية «ميروسلاف كنزفيتش»، حيث تناول اللقاء التحضير لمشاركة مصر كدولة شريك وضيف شرف لأول مرة في الدورة الـ٤٢ لمعرض بلجراد الدولي للسياحة، الذي يُعد أكبر معرض سياحي في جنوب شرق أوروبا، وذلك خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ فبراير 2020.

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وذكر «الجويلى» بأن اللقاء تناول كيفية تعزيز السياحة الوافدة إلى مصر، التي أصبحت من أكثر المقاصد السياحية المفضلة للصرب، بما في ذلك تنويع المقصد السياحى ليشمل السياحة الثقافية استفادة من خط الطيران المباشر الذي تم استئنافه هذا الصيف بعد توقف لمدة ١٥ عاماً، لتستكمل السياحة الشاطئية التي تستحوذ على تسعين في المئة من إجمالى عدد السياح الصرب الوافدين.

وأضاف سفير مصر في بلجراد، أن اللقاء بحث كيفية توسيع الأنشطة المقرر عقدها على هامش المشاركة في المعرض لتشمل لقاءات بين كبار المسئولين لتفعيل مذكرة التعاون في مجال السياحة الموقعة بين البلدين عام ٢٠١٠، بما في ذلك التعاون في قطاعات متخصصة مثل السياحة النهرية والفنادق العائمة، وأهمية بحث سبل تطوير التعاون في مجال الطيران المدنى شاملاً الطيران العارض، بما يستوعب زيادة حجم المسافرين في السنتين الأخيرتين.

وأشار «الجويلى» إلى أن كاتب الدولة للسياحة الصربى عبر عن أمله في أن تصبح صربيا وجهة للسياحة الصادرة من مصر، بما تتمتع به من منتجعات الجبال ورياضة التزلج ومراكز السياحة الصحية الاستشفائية، حيث تمت إثارة أيضاً أهمية تيسير إجراءات منح تأشيرات الدخول لصربيا للسياح المصريين من خلال المجموعات السياحية.