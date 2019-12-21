شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يسلم 68 عقدًا لشباب الخريجين لعمل مشاريع صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا كبيرًا في تقويم اقتصاد الدول والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع دائرة الاستثمارات المحلية والوصول بها إلى السوق العالمية.

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جاء ذلك خلال تسليم المحافظ لعدد 68 عقدا لشباب الخريجين بإجمالي مليون و360 ألف جنيه، للبدء في اقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد حسين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين.

ودعا المحافظ الشباب للتوجه إلى القطاع الخاص وتنفيذ المشروعات، باعتبارها موردا أساسيا للدخل وفرصة عمل واستثمار، بدلا من البحث عن الوظيفة الحكومية، مضيفاً أن القطاع الخاص أصبح تربة خصبة للنجاح، لما توليه الدولة المصرية من دعم ومساندة للشباب الجادين في العمل.

أوضح محمد حسين، مدير جهاز شباب الخريجين، أن هناك توجيهات من المحافظ بالعمل على تيسير الإجراءات على الشباب في الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمستندات المطلوبة، والمساهمة في مساعدة الشباب أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم، وتحفيز ودعم شباب الخريجين لإيجاد فرص عمل من خلال تشجيعهم ليصبحوا رواداً للأعمال.