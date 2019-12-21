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شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش افتتاح ملاعب.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الشباب والرياضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة والوفد المرافق له، بمكتبه بالديوان العام، وذلك على هامش افتتاح ملاعب رياضية بنطاق المحافظة، بحضور الأستاذ محمد إبراهيم موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.
ورحب المحافظ بالوزير على أرض المحافظة، مؤكداً أهمية التعاون الكامل مع وزارة الشباب والرياضة للارتقاء بالقطاع الرياضى والعمل على تطوير المنشآت الشبابية لتوسيع قاعدة المنافسة الرياضية لدى الشباب المنوفى.
ومن المقررعقد لقاءً مع الشباب بالاستاد الرياضى، يعقبه تفقد صالة الألعاب الرياضية ومشروع الواعدين «جودو ومصارعة» بمدينة شبين الكوم، ثم يتوجهان لافتتاح ملاعب رياضية بعدد من مراكز الشباب بشبين الكوم وأشمون.
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