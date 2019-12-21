شكرا لقرائتكم خبر عن «المجتمعات العمرانية»: طرح 10 محال تجارية و8 وحدات إدارية بدمياط وأخميم الجديدتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه سيتم بيع 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (13م2: 54م2)، بسوق المجاورة 30 بالحي السادس الواقع ضمن منطقة الإسكان الاجتماعي، في جلسة للمزاد العلني بمدينة دمياط الجديدة.

وأضاف أنه سيتم بيع 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحة (90م2) لكل وحدة، بعمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة، وذلك في جلسة للمزاد العلني، لزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة.