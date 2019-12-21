شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يشارك في اجتماع كبار مسؤولي الاتحاد من أجل المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك السفير الدكتور بدر عبدالعاطى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط على مستوى كبار المسؤولين في برشلونة، وذلك بصفته المنسق الوطني المصري للاتحاد من أجل المتوسط.

عرض السفير عبدالعاطي، في ضوء تولي مصر لمهام التنسيق الخاصة بالمجموعة العربية في إطار الاتحاد، محدّدات الموقف المصري والعربي اتصالًا بعددٍ من القضايا السياسية التي طرحت على جدول الأعمال؛ وفي مقدمتها تطورات كل من القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

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واستمع المجتمعون لعرض من ممثل إسبانيا حول أفكار الاحتفاء باليوبيل الفضي لمفهوم الشراكة الأورومتوسطية بمناسبة قرب حلول الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق عملية برشلونة في خريف العام المقبل.

كما أحاط «عبدالعاطي» الاجتماع علمًا بنموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط الذي عُقد مؤخراً على هامش فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ وحضور الرئيس للجلسة الختامية للنموذج، مؤكدًا دلالة ذلك على صعيد تنامي الاهتمام المصري بإطار التعاون الأورومتوسطي.

وأشار إلى صدور عدة توصيات مرتبطة بهذا الإطار من التعاون الإقليمي ضمن التوصيات الختامية للمنتدى؛ ومن بين ذلك تكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع سكرتارية الاتحاد من أجل المتوسط بغية استحداث ملتقى سنوي لشباب المتوسط، وكذا إقامة مركز أورومتوسطي للتعليم العالي والعلوم بمدينة العلمين الجديدة.

وفي ختام الاجتماع تم الترحيب بعرض مصر المبدئي لاستضافة فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لدول الاتحاد حول البيئة وتغير المناخ.