شكرا لقرائتكم خبر عن مصري بالكويت: «عقيد في الداخلية الكويتية هاجم منزلي وضربني» (تفاصيل المحضر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتهم مواطن مصري مقيم في دولة الكويت ضابط في وزارة الداخلية الكويتية بالاعتداء عليه داخل منزله بالضرب والسب، حسبما ذكرت جريدة الراى الكويتية.

وذكرت الصحيفة أن المواطن المصري قدم شكوى في الإدارة العامة للتحقيقات بحق ضابط في وزارة الداخلية اتهمه فيها بالاعتداء عليه بالضرب والشتم وإلحاق الأذى.

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وأضافت «الصحيفة» أن «المصري أرفق بشكواه تقريراً طبياً صادراً من أحد المستشفيات بالإصابات التي لحقت به، وقال فيها إن كفيله الذي يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية برتبة عقيد يدير شركة خاصة، وفوجئ به يحضر إلى مسكنه وينهال عليه بالضرب والشتم، ويهدده بإلحاق الأذى».

وبرر المصري سبب ما حصل من كفيله العقيد بسبب خلافات مالية في الشركة التي يديرها، ويعمل هو (المصري) فيها، وأشار إلى أن الضابط المعتدي كسر القانون عندما اقتحم عليه مسكنه وأراد الانتقام منه على طريقته، بدلاً من أن يلجأ إلى الطرق القانونية، لمعرفة سبب خلافاته المالية.

وقال مصدر أمني «سُجلت قضية اعتداء بحق الضابط، وجار استدعاؤه للتحقيق، للاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة إليه».