شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«الورود والهدايا التذكارية».. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، فجر السبت، أولى رحلات الطيران الشارتر العارض الذي أقلع من فرنسا، وذلك بعد عودة السياحة الإنجليزية ووصول أول طائرة بريطانية لشرم الشيخ، بعد توقف ٤ سنوات متتالية.

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وكان في استقبال الرحلة، ممثلو سلطة الطيران المدني بمطار شرم الشيخ، وإسلام نبيل مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، وعزت عبدالله المدير الإقليمي لشركة ميتنج بوينت بجنوب سيناء وهي وكيل شركة FTI بشرم الشيخ، حيث تم استقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والكتيبات والنشرات السياحية باللغة الفرنسية.

وكانت أقلعت الطائرة الفرنسية من مطار شارل ديجول الفرنسي، وعلى متنها ١٤٠ سائحا فرنسيا.

وقال إسلام نبيل، مدير هيئة تنشيط السياحة، إن شركة FTI تنظم رحلتين إحداهما من شارل ديجول الفرنسي، والثانية من مطار بازل السويسري (لناطقي اللغة الفرنسية)، تقوم بتشغيلها شركة فلاي إيجيبت، حيث بدأت الشركة في تنظيم أولى رحلات الطيران الشارتر الأسبوعية، السبت، من مطار شارل ديجول الدولى لشرم الشيخ، وتستمر حتى 17 إبريل 2020.

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الشارتر من فرنسا