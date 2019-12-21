شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة رئيسي وحدتين محليتين بالقليوبية للتحقيق العاجل بسبب القمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحالة كل من صبحى إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية القروية للعمار، والتي تضم قرى «امياى والعمار وكفر الفقهاء»، ومحمد أبونور، رئيس الوحدة المحلية القروية لأجهور الكبري، والتى تضم قري «الصالحية والسيفا وبرشوم الصغرى وبرشوم الكبرى وكفر العمار وكومبيتين»، إلى التحقيق العاجل والفورى من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية ومجازاتهم، وذلك لإهمالهما في العمل وسوء حالة النظافة وتكاثر الإشغالات بالقريتين وعدم التصدى لظاهرة البناء على الأرض الزراعية وعدم إزالتها في المهد.

كان المحافظ قام، الجمعة، بجولة مفاجئة لقريتى أمياى وأجهور الكبري بمدينة طوخ، ووجه برفع الإشغالات خاصة من أمام المحال، وإزالة المباني المخالفة والأدوار المرتفعة ورفع القمامة والرتش المنتشر على خط ١٣ ما بين القريتين، كما أصدر تعليماته لرئيس مدينة طوخ ورئيس القرية برفع المخلفات وإزالة كافة العشوائيات ووجه مديرية الري بتطهير المصرف المتواجد بالقرية.

وأكد الهجان أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي بمقر عمله يثبت تقصيره وتقاعسه في ملف النظافة ورفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية من المهد.‏‏