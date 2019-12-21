"البيئة": الانتهاء من تركيب محطة رصد مستويات الضوضاء بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: انتهت وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمقر مركز إعداد القادة التربويين بمدينة دمنهور. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتطوير الشبكة القومية لرصد الضوضاء وتقييم الوضع الحالي لمستويات الضوضاء. وقالت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، إن إقامة هذه المحطة يأتي في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي بإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 حيث تهدف تلك الشبكة القومية إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.

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