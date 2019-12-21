الأرصاد تحذر من أمطار الثلاثاء المقبل "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - محمود علي

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم، بداية فصل الشتاء جغرافيا، وأن بداية من يوم الاثنين، سنشهد أمطار على السواحل الشمالية، ستمتد للقاهرة على الثلاثاء المقبل.

وأضافت "شاكر"، فى مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض عبر شاشة القناة الأولى، أن الشبورة وصلت أمس، إلى حد الضباب، وستستمر إلى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن هذه الشبورة، نتيجة الرياح الشمالية الشرقية، التى تمر على البحر المتوسط، وتتحمل بكميات عالية من بخار الماء، وأن طقس اليوم، مائل للدفء خلال ساعات النهار، بارد مع بداية الساعات الأولى من الليل، وهناك فرق 10 درجات بين الليل والنهار.