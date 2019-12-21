النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، انتظاماً بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات

ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة ظهر بهما انسيابا في حركة السير مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

Advertisements

وتستقر الحالة المرورية على طريق الأوتوستراد في القادم والمتجه من مناطق مدينة نصر إلى الطريق الدائري والمعادي ومدينة حلوان.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.