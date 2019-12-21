بالأسماء.. فوز 15 قاضياً في قائمة "عبد المحسن" بانتخابات النادي.. وآخر مستقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، صباح اليوم السبت، فوز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة النادي بإجمالي 2627 صوتاً، للمرة الثانية على التوالي.

وفاز 15 قاضياً من قائمة المستشار "عبد المحسن" بالانتخابات على باقي المقاعد، فيما فاز المستشار محمود زيدان (مستقل) عن مقعد رؤساء المحاكم.

وأعلنت اللجنة، أسماء الأعضاء الجدد للنادي، على النحو التالي:

- المستشار محمد عبدالمحسن رئيساً لنادي القضاة ( 2627 صوتاً)

- المستشار أبو المجد عيسى رئيس محكمة الإستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين ( 2541 صوتاً)

-المستشار أبو الحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض - مقعد المستشارين ( 2677 صوتاً)

-المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف - مقعد المستشارين (2591 صوتاً)

- المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة الاستئناف - مقعد المستشارين (2337 صوتاً)

-المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض مقعد المستشارين (2764 صوتاً)

- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف - مقعد المستشارين ( 2747 صوتاً)

-المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة - مقعد رؤساء المحاكم ( 2382 صوتاً)

-المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة - مقعد رؤساء المحاكم ( 2620 صوتاً)

- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة - مقعد رؤساء المحاكم (2374 صوتاً)

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-المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة - مقعد رؤساء المحاكم (2850 صوتاً) - مستقل

- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة - مقعد رؤساء المحاكم ( 1203 صوتاً)

- المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض - مقعد أعضاء النيابة العامة ( 2208 صوتاً)

- المستشار محمود الميرغنى المحامي العام بنيابة النقض - مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3114 صوتاً)

- المستشار حازم أبو سديرة المحامي العام بنيابة النقض - مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3419 صوتاً)

- المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة - مقعد أعضاء النيابة العامة ( 3231 صوتاً)

- المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام - مقعد أعضاء النيابة العامة ( 1355 صوتاً)

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، التي أقيمت ببهو دار القضاء العالي، في تمام السادسة مساء أمس الجمعة، بعد أن بدأت في العاشرة صباحاً.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التصويت لمدة ساعة نظراً للإقبال على عملية التصويت والتي جرت أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.

ويتنافس في انتخابات نادي قضاة مصر 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة حيث من المقرر فوز 17 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات، هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الإبتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضياً، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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