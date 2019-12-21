أخبار مصر | "عبد المحسن" رئيسا لـ"القضاة" وتحذيرات لأمريكا.. أحداث فاتتك وأنت نائم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المحسن" رئيسا لـ"القضاة" وتحذيرات لأمريكا.. أحداث فاتتك وأنت نائم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفيما يلي أبرز الأخبار: "شبورة ورياح ".. تعرف على حالة الطقس اليوم



كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم السبت، مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، نهارا بارد ليلا.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، فيما تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة الصباحية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا. وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، فيما تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة الصباحية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، فيما تقل الرؤية الأفقية بسبب الشبورة الصباحية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا فضلا عن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة.

تقدم بوابة "الخليج 365" في إطار الحرص على إطلاع قرائها على كل الأحداث العاجلة والمهمة أبرز 5 أخبار فاتت متابعينا وقرائنا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم السبت 21 12 2019 وحتى الآن.



كوريا الشمالية تتهم أمريكا بزعزعة استقرار شبه الجزيرة الكورية



نوهت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتناولها سجل بيونج يانج في حقوق الإنسان، وأكدت أن "الإساءة اللفظية" من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.



وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا".

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عرض إماراتي لاستعارة جيرالدو



ذكرت مصادر من داخل النادى الاهلى ان الفريق تلقى عرض من احد الاندية الاماراتية من اجل استعارت الدولى الانجولى جيرالدو دا كوستا جناح الفريق فى الانتقالات الشتوية المقبلة.



وخرج جيرالدو من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الاهلى فى الفترة الأخيرة وطالب برحيله من أجل التعاقد مع مهاجم على مستوى عالى. وخرج جيرالدو من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الاهلى فى الفترة الأخيرة وطالب برحيله من أجل التعاقد مع مهاجم على مستوى عالى. رسميا.. محمد عبد المحسن رئيسا لنادي القضاة



كشفت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة عن فوز المستشار محمد عبد المحسن رئيسًا لنادي القضاة، بعدد أصوات ٢٦٢٧ صوتًا من إجمالي 5450 قاضيًا ممن أدلوا بأصواتهم في انتخابات القضاة.



ودخل محمد عبد المحسن فى تنافس شديد على رئاسة نادى القضاة مع كل من ”عبد الكريم”، والمستشار “أحمد الشافعي” رئيس قائمة “خادمي القضاة”، والمستشار “شادي شلبي” الذي يخوض الانتخابات منفردا بدون قائمة.

حبس قتل صديقه لمدة اربع ايام بالغربية.