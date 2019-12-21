أخبار مصر | بحضور العناني.. تكريم رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور العناني.. تكريم رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور خالد العناني وزير الآثار ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بدرجة وكيل وزارة بوزارة الآثار، والتي تم تكريمها من إدارة جمعية الآثار بالإسكندرية فهي من قدامى الأثريين بالإسكندرية، حيث بدأت عملها بوزارة الآثار كمفتش آثار ومرافقة للعديد من البعثات الأجنبية، وشاركت بالعديد من الضبطيات القضائية، وعملت بمجال المتاحف كرئيس لقسم الآثار المصرية في متحف الإسكندرية القومي، ووكيلًا للمتحف القومي ثم مديرًا عامًا للمتحف.

وجاء التكريم في الاحتفالية التي نظمتها الجمعية للاحتفال بتجديد مقرها الدائم بالمدينة، وقد كرمت الجمعية نادية خضر للمجهودات التي قدمتها للعمل الأثري، فقد عملت كمدير عام للمتحف اليوناني، ثم مشرفًا على متاحف الإسكندرية ورشيد ومطروح ثم رئيس للإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بدرجة وكيل وزارة كما شاركت في العمل الميداني بالإسكندرية لنشر الوعي الأثري داخل المجتمع السكندري للتعريف بالأهمية الحضارية والأثرية للمدينة بالإضافة للمشاركة في تدريب آلاف الطلاب الأثريين في مجال علم المتاحف والاشتراك في جميع أنشطة الجمعية الأثرية والثقافية، وهي عضو مجلس إدارة الجمعية، وعضو جمعية أصدقاء المكتبة، عضو اتحاد الأثريين العرب.

وتعتبر جمعية آثار الإسكندرية هي أقدم مؤسسات المجتمع المدني بالإسكندرية والثانية في مصــر حيث تأسسـت عــام 1893، وتتمحــور أنشــطة الجمعيــة في تقــديم الخدمــات الثقافيــة والتعليميــة للمجتمــع المدني، حيث كانــت الجمعيــة منــذ تأسيســها تمثــل حلقــة الوصــل بين الآثاريــن والمؤرخين المتخصصين مـن جهـة والمجتمـع العـام مـن جهـة أخـرى.