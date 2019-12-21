شكرا لقرائتكم خبر عن أقل المرشحين حصد 24 صوتًا وأعلاهم 3231 صوتًا.. النتيجة الكاملة لانتخابات نادي القضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم»، اليوم السبت، على النتيجة الكاملة للمرشحين فى انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.

أولاً: جاءت نتيجة المرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي (وينتخب واحد من بينهم)، على النحو التالى:

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يسري عبدالكريم- رئيس استئناف- 1399

د/عبدالفتاح مراد- رئيس استئناف- 24

محمد عبدالمحسن- نائب نقض- 2627

أحمد الشافعي- رئيس استئناف- 465

شادي شلبي- رئيس استئناف- 165

ثانيًا: المتقاعدين (ويتنخب واحد من بينهم):

سيف النصر سليمان-رئيس استئناف- 235

عبدالستار إمام- رئيس استئناف- 1403

جمال القيسوني- رئيس استئناف- 501

د/أبوالمجد عيسى- رئيس استئناف- 2541

ثالثًا: المستشارون (وينتخب خمسة من بينهم):

أحمد رجب- مستشار بالنقض- 854

أحمد هارون أبوعايد- رئيس استئناف- 675

على عزت الصادق- نائب استئناف- 187

ياسر عكاشة المتناوي- رئيس استئناف- 854

أبوالحسين فتحي قايد- نائب نقض- 2677

محمد صبحي خليفة- رئيس استئناف- 2591

حازم رسمي- مستشار استئناف- 2749

رضا محمود السيد- مستشار بالنقض- 2764

إيهاب السعدني- نائب استئناف- 1049

محمد عوض السعدي- رئيس استئناف- 93

حازم كمال- رئيس استئناف- 965

أسامة الشاذلي- رئيس استئناف- 293

وليد حامد عرابين- رئيس استئناف- 838

سامح عبدالوهاب- رئيس استئناف- 408

أمجد شوقي الحديدي- رئيس استئناف- 966

وليد سعيد- مستشار استئناف- 152

ناجي عزالدين- نائب نقض- 582

علا حسين كامل- رئيس استئناف- 407

مصطفى السيد هاشم- رئيس استئناف- 92

حسين نسيرة الشريف- نائب استئناف- 330

محمد عبده صالح- نائب نقض- 1385

طارق أبوزيد- رئيس استئناف- 2337

محمد الملط- مستشار استئناف- 252

رابعًا:الرؤساء بالمحاكم والقضاة (وينتخب خمسة من بينهم)

أحمد عبدالراضي ثابت – رئيس محكمة أ - 2064

محمود زيدان – رئيس محكمة أ- 2850

علاء العش- رئيس محكمة أ- 733

محمد بهاء جمال الدين- قاض-1203

شادي خليفة- رئيس محكمة أ- 2620

أحمد سمير الجمال – رئيس محكمة أ- 2374

أحمد مهابة – رئيس محكمة أ- 677

على السيسي- قاض- 478

أحمد سلامة عفيفي- قاضٍ-849

أمير الأيوبي – قاضٍ- 147

محمود عابدين – رئيس محكمة أ- 1199

محمد رضا فؤاد- قاضٍ- 286

كريم الزقرد- رئيس محكمة ب- 1635

جعفر حجازي- رئيس محكمة أ- 409

مصطفى السمدونى- رئيس محكمة ب- 586

محمد أبو مسلم – رئيس محكمة أ- 543

محمد عزمي- رئيس محكمة أ- 156

هيثم سمير عقبي- رئيس محكمة ب- 266

محمد عبدالصبور- قاضٍ- 190

حمدي عبدالتواب- رئيس محكمة أ-2382

أحمد عابد سعد حراجي- رئيس محكمة أ- 215

محمود جميل- رئيس محكمة أ- 273

صلاح الشاهد- رئيس محكمة أ- 1265

خامسًا: أعضاء النيابة العامة (وينتخب خمسة من بينهم)