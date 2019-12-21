شكرا لقرائتكم خبر عن أقل المرشحين حصد 24 صوتًا وأعلاهم 3231 صوتًا.. النتيجة الكاملة لانتخابات نادي القضاة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت «المصرى اليوم»، اليوم السبت، على النتيجة الكاملة للمرشحين فى انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة.
أولاً: جاءت نتيجة المرشحين على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي (وينتخب واحد من بينهم)، على النحو التالى:
- يسري عبدالكريم- رئيس استئناف- 1399
- د/عبدالفتاح مراد- رئيس استئناف- 24
- محمد عبدالمحسن- نائب نقض- 2627
- أحمد الشافعي- رئيس استئناف- 465
- شادي شلبي- رئيس استئناف- 165
ثانيًا: المتقاعدين (ويتنخب واحد من بينهم):
- سيف النصر سليمان-رئيس استئناف- 235
- عبدالستار إمام- رئيس استئناف- 1403
- جمال القيسوني- رئيس استئناف- 501
- د/أبوالمجد عيسى- رئيس استئناف- 2541
ثالثًا: المستشارون (وينتخب خمسة من بينهم):
- أحمد رجب- مستشار بالنقض- 854
- أحمد هارون أبوعايد- رئيس استئناف- 675
- على عزت الصادق- نائب استئناف- 187
- ياسر عكاشة المتناوي- رئيس استئناف- 854
- أبوالحسين فتحي قايد- نائب نقض- 2677
- محمد صبحي خليفة- رئيس استئناف- 2591
- حازم رسمي- مستشار استئناف- 2749
- رضا محمود السيد- مستشار بالنقض- 2764
- إيهاب السعدني- نائب استئناف- 1049
- محمد عوض السعدي- رئيس استئناف- 93
- حازم كمال- رئيس استئناف- 965
- أسامة الشاذلي- رئيس استئناف- 293
- وليد حامد عرابين- رئيس استئناف- 838
- سامح عبدالوهاب- رئيس استئناف- 408
- أمجد شوقي الحديدي- رئيس استئناف- 966
- وليد سعيد- مستشار استئناف- 152
- ناجي عزالدين- نائب نقض- 582
- علا حسين كامل- رئيس استئناف- 407
- مصطفى السيد هاشم- رئيس استئناف- 92
- حسين نسيرة الشريف- نائب استئناف- 330
- محمد عبده صالح- نائب نقض- 1385
- طارق أبوزيد- رئيس استئناف- 2337
- محمد الملط- مستشار استئناف- 252
رابعًا:الرؤساء بالمحاكم والقضاة (وينتخب خمسة من بينهم)
- أحمد عبدالراضي ثابت – رئيس محكمة أ - 2064
- محمود زيدان – رئيس محكمة أ- 2850
- علاء العش- رئيس محكمة أ- 733
- محمد بهاء جمال الدين- قاض-1203
- شادي خليفة- رئيس محكمة أ- 2620
- أحمد سمير الجمال – رئيس محكمة أ- 2374
- أحمد مهابة – رئيس محكمة أ- 677
- على السيسي- قاض- 478
- أحمد سلامة عفيفي- قاضٍ-849
- أمير الأيوبي – قاضٍ- 147
- محمود عابدين – رئيس محكمة أ- 1199
- محمد رضا فؤاد- قاضٍ- 286
- كريم الزقرد- رئيس محكمة ب- 1635
- جعفر حجازي- رئيس محكمة أ- 409
- مصطفى السمدونى- رئيس محكمة ب- 586
- محمد أبو مسلم – رئيس محكمة أ- 543
- محمد عزمي- رئيس محكمة أ- 156
- هيثم سمير عقبي- رئيس محكمة ب- 266
- محمد عبدالصبور- قاضٍ- 190
- حمدي عبدالتواب- رئيس محكمة أ-2382
- أحمد عابد سعد حراجي- رئيس محكمة أ- 215
- محمود جميل- رئيس محكمة أ- 273
- صلاح الشاهد- رئيس محكمة أ- 1265
خامسًا: أعضاء النيابة العامة (وينتخب خمسة من بينهم)
- مصطفى محمد عبدالعال- رئيس نيابة عامة ب- 1267
- حازم محمد أبوسديرة- محام عام- 3419
- محمود محمد الميرغني- محام عام- 3114
- محمد هاني عبدالجابر- رئيس نيابة عامة أ- 3231
- أحمد الجزار-محام عام أول- 1301
- أسامة محمد فؤاد الصيرفي- محام عام- 2208
- محمد حسام – وكيل نيابة عامة ممتازة – 670
- محمد عبود- رئيس نيابة عامة أ- 874
- أحمد ناجي أبوشعيشع- وكيل نيابة عامة ممتازة- 722
- محمد صلاح- وكيل النائب العام- 739
- محمد فاروق- وكيل نيابة عامة ممتازة- 1355
- أحمد أبوشكر-وكيل نيابة عامة ممتازة- 835
- أحمد الحمزاوي- وكيل نيابة عامة ممتازة- 295
- مهند أمين فودة- مساعد نيابة عامة- 350
- محمد جميل- رئيس نيابة عامة أ- 443
- باسم عبدالغني- وكيل النائب العام- 205
- محمد قنصوة- وكيل النائب العام- 952
- إبراهيم العيسوي- وكيل النائب العام - 499
- مصطفى هاشم – وكيل نيابة عامة ممتازة- 391
كانت هذه تفاصيل خبر أقل المرشحين حصد 24 صوتًا وأعلاهم 3231 صوتًا.. النتيجة الكاملة لانتخابات نادي القضاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.