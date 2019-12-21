شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يتفقد التجهيزات النهائية لمتحف الغردقة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتفقد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، السبت، التجهيزات النهائية لمتحف الغردقة لتحديد موعد افتتاحه ومتابعة التعديلات الخاصة بالعرض المتحفي بالمتحف. ومن المقرر أن يقدم «العناني» تقريرًا لرئيس الوزراء عما تم إنجازه بالمتحف وصالات العرض المتحفي.

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