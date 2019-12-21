شكرا لقرائتكم خبر عن الغردقة تستقبل سائحين من 35 جنسية لقضاء «الكريسماس» ورأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من خبراء السياحة أن المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة استقبلت سائحين من نحو 35 جنسية مختلفة وأنها تعد أبرز الوجهات للسائحين الألمان والاوكران والبريطانيين والبولنديين لقضاء احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

وأشار الخبراء إلى أن الإشغالات بالفنادق والقري السياحية بالمدينة بدأت في الارتفاع في اشغالاتها من منتصف الشهر الجاري.

وتشير الحجوزات إلى أن السائحين الانجليز يفضلون خلال في فصل الشتاء منطقة خليج أبوسوما جنوب الغردقة وهي أكثر المناطق تحديدا لتمركز البريطانيين وذلك لارتفاع مستوي الخدمات بفنادق هذه المنطقة.

وأكد بشار أبوطالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن ارتفاع معدلات الإشغالات في البحر الأحمر في موسم الشتاء، يتراوح ما بين 80 إلى 90% خلال أعياد الكريسماس رأس السنة وأن هناك فنادق ستكون إشغالاتها كاملة العدد بالجونه وسهل حشيش.

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وأضاف أنه من المتوقع وصول سائحين من أكثر من 35 جنسية، وسيكون أكبر عدد من السائحين من ألمانيا واوكرانيا المملكة المتحدة وبولندا، مشيرا إلى أن «مصر أصبحت من افضل الوجهات السياحية لكثير للسائحين من كل أنحاء العالم».

وأنهت الفنادق والقري السياحية بالبحر الأحمر استعداداتها الخاصة بالاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية من خلال تركيب الزينة ومجسمات وأشكال بابا نويل ورسومات أعياد الميلاد وشجرة عيد الميلاد.

وشددت الأجهزة الأمنية من إجراءاتها لتأمين الفنادق حيث تم وضع كاميرات مراقبة بالقرى والفنادق السياحية وتأمين المطار كما تم نشر أجهزة الكشف عن المفرقعات وتفتيش السيارات والأفراد بدقة قبل السماح بدخولها إلى المطار والاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة.

وأعلنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر تشديد الإجراءات بمختلف مدن المحافظة ورفع درجة الاستعداد بين جميع القوات وتم نشر عدة أكمنة أمنية ومرورية بالغردقة استعدادا لتأمين احتفالات اعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بالاضافة إلى الدوريات الامنية المتحركة والكمائن الامنية الخارجية وشوارع المدينة وبالاضافة إلى عدد من التمركزات.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الكمائن الحدودية بين البحر الاحمر وباقي المحافظات من الزعفرانه شمالا وحتي الحدود المصرية السودانية والتفتيش على السيارات والافراد القادمين والمغادرين من خلال الكلاب البوليسية وبوابات كشف المفرقعات والتأكد من مطابقة مناطق ومخيمات الاحتفالات بالفنادق والقري السياحية لشروط الدفاع المدني والامن الصناعي والتنبيه على عدم خلو أي منشأة من تركيب كاميرات مراقبة وخاصة الكاميرات الخارجية.

وتم كذلك نشر أرقام هواتف رجال الشرطة كلا بدائرته لسرعة تبليغهم بالبلاغ وأن هناك منشور معمم على المنشأت الحيوية مسجل به ارقام هواتف الضباط بدوائر الأقسام المختلفة.