شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء مفاوضات سد النهضة بالسودان لاستكمال مقترحات الحل برعاية أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت فعاليات الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، والذى يعقد يومى السبت والأحد بمشاركة ممثلين عن البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين للاجتماعات، لاستكمال المناقشات حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تمهيدًا للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل.

يأتي هذا الاجتماع فى إطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى تضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية على أن يتم التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير من العام المقبل.

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ومن المقرر ان تواصل مصر رؤيتها حول تخزين وتشغيل سد النهضة، التي تعتمد على استخدام أحدث النماذج العلمية والرياضية لمحاكاة هيدرولوجية تدفق النيل الأزرق وتغيراته السنوية بما يحقق التوازن ما بين مصالح الدول الثلاث، في إطار وجود حد أدنى من التصريف السنوي من للسد.

كما تناقش الإجتماعات المقترحات التي تراعي مصالح الدول الثلاث، وخاصة مصالح مصر المائية، التي تعد دولة المصب الأخيرة علي نهر النيل، وتنجنب إحداث ضرر جسيم لامنها المائي بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاثة للإتفاق علي قواعد الملء والتشغيل، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، وإعادة الملء.

ويعد هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع الذى عقد الشهر الماضى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والاجتماع الذى عقد فى القاهرة الشهر الحالى وشارك فيه ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية كمراقبين، حيث تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد، حيث تم الاتفاق على استكمال المناقشات فى اجتماع القاهرة المنعقد على مدار الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالى.