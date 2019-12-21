شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرا عن الرقابة على جودة تداول الأسمدة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية عن دور معهد الأراضي والمياه في مجال إصدار التراخيص والشهادات للاسمدة ومتابعة الإنتاج، موضحا إنه تم فحـــــص عــــــــدد (4500) مــــــركب سمـــادى وتسجيـــــــــــل عــــــــــدد (1958) مــــــــــركب سمـــادى كـــــــــان للجنـــــه بعــض الآراء الفنيــــة لعــدد (1871) مـــــركبا سماديـــا وقد قامت اللجنه برفض تسجيل عدد (81) مركب .

وقال الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه والبيئة في تصريحات صحفية السبت إنه تم اصدار عدد (2304) شهادة تسجيل سماد محلى ومستورد، وبحث عدد (344) طلب فنى خاصه بالشركات لتعديل الشهادات والتسجيلات وغيرها، فضلا عن الرقابة على الأسمدة المحلية والمستوردة وتحديد مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية للاستخدام الآمن للأسمدة.

Advertisements

وأضاف «البابلي، إنه تم مطابقة حوالي عدد (5029) عينة سماد محلى ومستورد والقيام بعدد (544) مأمورية إصدار عمل تراخيص لعدد (176) مصنع اسمدة بعد المعاينات، وذلك للتأكد من صلاحية هذه الإسمدة للتداول في السوق المحلية وفقا للمعايير التي إعتمدتها وزارة الزراعة في هذا الشأن.

وأوضح مدير معهد الأراضي والمياه إنه تم معالجة التربة من مرض أعفان الجذور «النيماتودا»، بإستخدام المخصبات الحيوية وذلك بهدف رعاية الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل، حيث تمت معاملة (5852) فدان بمحاليل النيمافرى والخمائر المنشطه، وانتاج وبيع (4،050 طن) من شاى الكمبوست، وإنتاج وبيع عدد (9040 كيس) عقدين، وإنتاج وبيع عدد (2660) كيس سويرى NPK، وإنتاج وبيع عدد (4660 لتر) نيمالس، وإنتاج وبيع عدد (1110 كيس) أزولا، وأنتاج وبيع عدد (267) كيس ميكوريزين، وتقييم عدد (328) عينه سماد عضوى، وتقييم عدد (5) عينه هيومات، وتقدير نشاط أنزيمات النيتروجينيز في عدد (84) عينه تربه، والكشف عن النيماتودا واعفان الجذور في عدد (1363) عينة تربة .

وأشار البابلي إلأي إنه تم تقديم عدد من الخدمات للمزارعين على مدار العام الحالي ومنها خدمة التحاليل للاراضي والمياه حيث تم تحليل عدد (1862) عينه سماد معدنى وتحليل عدد (1767) عينة مياه وتحليل عدد (2295) عينه تربة وتحليل عدد (789) عينه نباتيه وتحليل عدد (18) عينه جبس زراعى وتحليل عدد (1070) عينه مستخلص .