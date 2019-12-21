شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يهنئ السيسي بالعام الجديد ويرصد طموحاتهم في 14 أمنية لـ2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الحاج حسين أبوصدام نقيب الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا ان تحقق مصر المزيد من الإنجازات في القطاع الزراعي في العام الجديد لتطوير وتحقيق طموحات الفلاحين بمختلف المناطق بالمحافظات.

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واضاف ابوصدام ان عام 2019 شهد العديد من الإنجازات في القطاع الزراعي، منها ارتفاع الصادرات الزراعيه المصرية لأكثر من 5 ملايين و100الف طن من المنتجات الزراعيه ووصول مصر إلى المركز السابع عالميا في الاستزراع السمكي والاكتفاء الذاتي من الدواجن والخضروات ومعظم انواع الفاكهة وخطوات مبشره وسريعة لزراعة 100الف فدان بنظام البيوت المحمية وبدأيه طيبه لتطبيق منظومة الكارت الذكي في محافظتي الغربية وبورسعيد وانشاء مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة كأحد اكبر المشروعات في مجال الأسمدة الفوسفاتية في الشرق الأوسط وانضمام مصر رسميا إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة «اليوبوف»

ورصد أبوصدام 14 هدفا وأمنية للفلاحين خلال العام الجديد لإشاعة الرضا بينهم وهي البدء في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية للقضاء على ازمة التسويق وانشاء صندوق التكافل الزراعي لتعويض المتضررين من المزارعين جراء أي ازمات طبيعية والانتهاء من تطبيق البورصة السلعية وتسليم بطاقات الكارت الذكي والسيطرة على الآفات الزراعيه وخاصة دودة الحشد الخريفية واعادة النظر في ملف زراعة وتسويق القطن المصري لإعادته إلى مكانته الطبيعية

وشدد نقيب الفلاحين على أهمية تخصيص برامج تليفزيونية يوميه للزراعة والفلاحين ومنح الفلاحين المميزين جوائز الدولة التقديرية وزيادة اسعار اردب القمح إلى الف جنيه وزيادة اسعار طن القصب إلى الف جنيه مع تخصيص عام 2020ليكون عام الفلاح وتخصيص عدد من المقاعد للفلاحين في كل المنتديات التي تنظم على ارض مصر باعتبار الفلاحين يمثلون 55%من سكان جمهورية مصر العربية