شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي والمياه»: دراسة تصنيف التربة لمساحة 391 ألف فدان في توشكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء البابلي مدير معهد الأراضي والمياه إن المعهد نفذ عددا من الأنشطة الخدمية لصالح التنمية بالدولة المصرية في مجال حصر وتصنيف الاراضي للمشروعات الزراعية منها دراسه (391) الف فدان لمنطقه توشكى لصالح مشروعات الخدمه الوطنيه ودراسه (62) الف فدان لصالح الشركه الوطنيه للزراعات المحميه.

وأضاف «البابلي»، في تقريره السنوي حول إنجازات المعهد خلال العام الحالي وتم عرضه على الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم أيضا الإنتهاء من دراسه الحصر التصنيفى التفصيلى لمنطقه بنى سويف (زراعه صوب) مساحه 3،5 الف فدان لجهاز الخدمة الوطنية «الشركة الوطنية للزراعة المحمية، واعداد وتسليم تقارير لتقنين واضعى اليد لمساحه (2262) فدان، واجراء معاينات خارجية لمساحة (805 فدان)، ودراسة حصر لاراضي بمركز يوسف الصديق بالفيوم لعدد 100 مزارع وذلك في إطار الدور الوطني والعلمي للمعهد في خدمة الدولة المصرية والأجهزة التنفيذية بمختلف الجهات المعنية بالاراضي.

وأشار مدير معهد الأراضي والمياه إنه تم إجراء دراسة ميدانية إستكشافية وإعداد تقرير خاص بأراضي جنوب بور سعيد وسهل الحسينية لمساحة 230 ألف فدان، وإجراء دراسة لحل مشكلة دير ماري مينا الخاصة بارتفاع مستوي الماء الاراضي ببرج العرب، فضلا عن إجراء دراسة لمساحة 5000 فدان والخاصة بهئية الصرف الزراعي بمنطقة النوبارية لاعدادها كمنطقة صرف وبحيرة لانتاج الاسماك لصالح الهئية العامة لمشروعات الصرف بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضي الد