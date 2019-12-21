شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي القضاة لولاية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار المحمدي قنصوة، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة، فوز المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، برئاسة مجلس إدارة النادي، لولاية ثانية مدتها ٣سنوات.

وقال إن عبدالمحسن رئيس قائمة تكامل القدرات وتضافر الخبرات، حصل على ٢٦٢٧ صوتا كريسا للنادي، ويليه المستشار يسري عبدالكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيس قائمة وحدة القضاة والذي حصل على ١٣٩٩ صوتا، يليهما المستشار أحمد الشافعي، رئيس قائمة خادمي القضاة، فحصل على ٤٦٥ صوتا، وحصل المستشار عبدالفتاح مراد، رئيس قائمة الوسط، والذي كان أعلن انسحابه على ٢٤ صوتا، بينما حصل المستشار شادي شلبي، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية د، والمرشح المستقل، على ١٦٥ صوتا.