رسميا.. المستشار محمد عبد المحسن رئيساً لنادي القضاة للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، صباح اليوم السبت، فوز المستشار محمد عبد المحسن برئاسة النادي بإجمالي 2627 صوتاً، للمرة الثانية على التوالي.

وفاز 16 قاضياً من قائمة المستشار "عبد المحسن" بالانتخابات على باقي المقاعد، فيما فاز المستشار محمود زيدان (مستقل) عن مقعد رؤساء المحاكم.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، التي أقيمت ببهو دار القضاء العالي، في تمام السادسة مساء أمس الجمعة، بعد أن بدأت في العاشرة صباحاً.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التصويت لمدة ساعة نظرًا للإقبال على عملية التصويت والتي جرت أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاضٍ، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.

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ويتنافس في انتخابات نادي قضاة مصر 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة حيث من المقرر فوز 17 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات، هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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