مؤشرات أولية.. تقدم المستشار محمد عبد المحسن في انتخابات نادي القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تقدم المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة المنتهي ولايته، والمرشح لمرة أخرى، على منافسيه لحصد مقعد رئاسة نادي القضاة، كما تبين من المؤشرات الأولية لفرز بطاقات الاقتراع.

وخلال الساعات المُقبلة، ستعلن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، عن النتيجة النهائية للانتخابات على مقاعد مجلس إدارة النادي.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة، التي أقيمت ببهو دار القضاء العالي، في تمام السادسة مساء، بعد أن بدأت في العاشرة صباحا.

وقررت اللجنة المشرفة على الانتخابات مد عملية التصويت لمدة ساعة نظرًا للإقبال على عملية التصويت والتي جرت أمام 16 لجنة، تضم المتقاعدين، ونواب النقض، ومستشاري النقض، ورؤساء الاستئناف، ونواب الاستئناف، ودرجة رئيس أ، ودرجة رئيس ب، ودرجة قاض، ودرجة وكيل ممتازة، ودرجة وكيل النائب العام، ودرجة مساعد نيابة، ودرجة معاون نيابة.

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ويتنافس في انتخابات نادي قضاة مصر 73 مرشحًا بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة حيث من المقرر فوز 17 مقعدًا تجرى عليها الانتخابات، هي: مقعد الرئيس، ومقعد عن المتقاعدين، و 5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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