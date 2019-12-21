أخبار مصر | برعاية "التضامن" و"الشباب".. وظائف للجميع حتى بدون خبرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "التضامن" و"الشباب".. وظائف للجميع حتى بدون خبرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك"، عن تنظيم ملتقى "فرصنا" للتوظيف.

وقالت الوزارة: "تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، فرصنا بتقدم أول ملتقى توظيف من تنظيمها الجديد من نوعه واللي بيعتمد على التكنولوجيا بشكل كامل".

وأشارت إلى أن الملتقى يوفر فرص للجميع، سواء لديهم خبرة أم لا، ذكور أو إناث، على أن يكون السن ما بين 18 إلى 40 سنة.