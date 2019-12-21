"لا تضاف للمجموع".. تفاصيل طلب استحداث مادة جديدة لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ضرورة استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي.

وقال النائب فايز بركات، إن المادة ستكون تثقيفية فقط، ولا تضاف للمجموع؛ حتى لا تكون عبئًا على الطلاب.

وشدد على ضرورة توافق المادة الجديدة مع البيئة التي يعيش فيها الطلاب، وإلا لن يتجاوب الطلاب معها.

يذكر أن النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع.