محمد اسماعيل - القاهرة - أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ضرورة استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي.
وقال النائب فايز بركات، إن المادة ستكون تثقيفية فقط، ولا تضاف للمجموع؛ حتى لا تكون عبئًا على الطلاب.
وشدد على ضرورة توافق المادة الجديدة مع البيئة التي يعيش فيها الطلاب، وإلا لن يتجاوب الطلاب معها.
يذكر أن النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إبداء اقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، لتأهيلهم للتعامل مع المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر "لا تضاف للمجموع".. تفاصيل طلب استحداث مادة جديدة لطلاب الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.