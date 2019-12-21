محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي: كشفت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات المطلوبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، عند تعرض أجهزة التابلت للسرقة أو الفقد أو الحريق. وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل، إلكترونيًا. وينشر "الخليج 365" الإجراءات المطلوبة في حالة فقد أو سرقة التابلت: 1- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة. 2- صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت. Advertisements 3- صورة طبق الأصل من إيصال سداد التأمين. 4- تقديم إثبات قيد للطالب حديث. 5- صورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته. 6- صورة بطاقة ولي الأمر. 7- سداد رسوم قدرها 675 جنيهًا بخزينة الوزارة. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سداد 675 جنيهًا.. 7 إجراءات يجب إتباعها حال سرقة "التابلت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.