"التعليم" عن فتح باب التحويل للطلاب من علمي إلى أدبي: "هما اللي طلبوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور رضا حجازي، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون التعليم العام، إن الوزارة قررت فتح باب التحويل من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية، بناء على رغبة الطلاب.
وأضاف حجازي لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تلقت نحو 20 طلبًا من أولياء الأمور والطلاب، بفتح باب التحويل، خلال الشهر الماضي.
قررت الوزارة، فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءً من الثلاثاء المقبل وحتى ظهر يوم الخميس، إلكترونيًا.
وعن وجود فرصة للمذاكرة مع اقتراب موعد امتحانات الطلاب، المقرر انعقاده 11 يناير المقبل، قال مساعد وزير التربية والتعليم، إن هناك وقت كاف للمذاكرة، يصل إلى 20 يومًا، مضيفًا: "هم اللي طلبوا التغيير".
تابع: "الاختيار في البداية كان قرارهم، لكن شعروا بعدم القدرة في الاستمرار بالشعبة التي وافقوا على الانضمام لها مع نهاية الصف الدراسي الأول"، موضحًا أن الوزارة لم تكن تتصدى لرغبتهم.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 11 يناير المقبل، وتنتهي 23 يناير إلكترونيًا.
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