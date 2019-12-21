شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وحدة متخصصة.. «الاختيار الصعب» لتوجيه التبرعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وراء كل منظومة ناجحة كتيبة خلف الأضواء، 15 رئيس وحدة، هم قوام مستشفى الدمرداش للأطفال، تحدثوا عن المعوقات التى تواجههم، وآمالهم لتطوير وحداتهم لصالح الأطفال، مع زيادة مبالغ التبرعات من خلال المجتمع المدنى والأفراد، والذى يعد طريقًا صعبًا للمتبرعين، للاختيار بين الوحدات.

فى وحدة زرع النخاع، ذلك التخصص الدقيق، الذى لا يوجد سوى فى مستشفى الدمرداش، الدكتورة وفاء عزت، رئيس القسم المزمع إنشاؤه، تقول: «تقدم هذه الخدمة على نطاق ضيق، مع عظيم النتائج، وذلك بسبب العجز الشديد فى الإمكانات من كبائن وأجهزة وأدوية وتمريض، فليس لدينا كبينة زرع نخاع للأطفال، ونستخدم كبينة أو اثنتين من وحدة الكبار، ومع ذلك استطعنا الزراعة لـ48 حالة منذ عام 2011، ولكن لدينا الآلاف من حالات الأطفال المحتاجين للزراعة، خاصة أن هناك بعض الأمراض علاجها الوحيد هو زرع النخاع، ونحن لا نحتاج سوى مبلغ ضئيل للبدء فى تنفيذ 6 كبائن على الأقل للزراعة، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، والإمكانات الضعيفة للوحدة لا تسمح بذلك حاليا».

جزء مشابه لوحدة زرع النخاع، يأتى فى وحدة الدم والأورام، والتى تعد أول وحدة متخصصة للأطفال بالشرق الأوسط، وأحد الأعمدة الرئيسية فى المستشفى، بعدما أسسها العالم الكبير أحمد سامى خليفة، وتقول الدكتورة منال حمدى السيد، رئيس الوحدة، إن عيادة الدم تستقبل يوميا ما يتراوح بين ٧٠ و٩٠ مريضا، منهم مرضى الأنيميا وأنيميا البحر الأبيض المتوسط والأنيميا المنجلية وفشل النخاع وأيضاً مرضى نقص الصفائح الدموية.

وتشير منال إلى أن الوحدة يتردد عليها يوميا من ٤٠ إلى ٥٠ مريضا من أمراض اللوكيميا وسرطان المخ والكلى وغيرها من السرطانات المختلفة، حيث يتم الكشف الدورى وتوفير العلاج الكيماوى، وعلاج المضاعفات المختلفة لمرضى السرطان، بالإضافة لعيادات متخصصة لمرضى الهيموفيليا والنزيف الوراثى، وهناك برنامج متخصص لنقل العوامل الناقصة فى الدم بانتظام مع برامج تأهيلية لهؤلاء الأطفال لمنع الإعاقات الناتجة عن النزف المتكرر فى المفاصل؛ وذلك بدعم من بيت الزكاة والصدقات وعيادة متخصصة أيضاً لمرضى التمثيل الغذائى والمعروف باسم «جوشير»، ويتم رعاية هؤلاء الأطفال وصرف الإنزيم المعوض للتأكد من النمو العقلى والبدنى السليم، وذلك بالإضافة للمرضى «الداخلى» البالغ عددهم بين ٥٠ و٧٠ مريضا يتلقون العلاج الكيماوى أو العلاجات المختلفة للمضاعفات المتوقعة من عدوى حادة وغيرها.

الجديد فى أقسام المستشفى هو التغذية الإكلينيكية، والغريب أن سعر الوجبة للمريض الواحد تصل إلى 40 ألف جنيه شهريا، حيث أصبحت هذه التغذية ضرورة ملحة لكثير من المرضى، وهى باختصار، وفقا للدكتورة مى نصار، مديرة الوحدة، والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، عبارة عن (روشتة تغذية علاجية) خاصة بمريض بعينه للوصول إلى حالة غذائية مناسبة له، والتى تعرف بـ«العلاج الكيتونى» وهذا النوع من التغذية تكلفته المادية كبيرة للغاية، ولذا تم إنشاء مطبخ مخصوص لتقديم أصناف بعينها للمرضى مثل اللوز المطحون وأنواع خاصة من الخبز وغيرها من الأطعمة باهظة الثمن، والتى تعتمد فى الأساس على التبرعات.

وبسبب ارتفاع أسعار هذا الطعام، قرر الدكتور إيهاب خيرى، رئيس الوحدة، دراسة إنشاء مصنع للأغذية الطبية التى يحصل عليها هؤلاء المرضى.

أقدم وحدات المستشفى، وهى وحدة الحساسية والمناعة والروماتيزم، تقدم علاجا باهظا للغاية قد يعد الأغلى بين العلاجات المقدمة، وفقا للدكتورة شيرين مدحت، مديرة الوحدة، وتقول: «يتم فى الوحدة علاج الأطفال مرضى الحساسية والذئبة الحمراء، والروماتويد ونقص المناعة والحساسية المفرطة والأمراض الصدرية، وتعد الخدمة المقدمة على درجة كبيرة من الدقة، خاصة أن الوحدة حاصلة على درجة عالية من التميز بشهادة منظمة الصحة العالمية، وتخدم أسبوعيا نحو 130 مريضا بالمجان، رغم ارتفاع سعر الفحوصات الطبية وأسعار العلاجات المناعية، حيث تصل تكلفة التحاليل الطبية لمريض واحد أحيانًا إلى 13 ألف جنيه فقط للتشخيص السليم».

عدة أعراض تشير إلى احتمالية إصابة الطفل بمرض مناعى وراثى، وهى التهابات متكررة، أو إسهال متكرر، وهزال وضعف ملحوظ، أو وفاة أخ سابق له فى سن مبكرة، وهو ما جعل الدكتورة شيرين تطالب بتقليص زواج الأقارب، لكونه يساهم فى زيادة نسبة الأمراض المناعية الوراثية.

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فى وحدة القلب، أكدت الدكتورة منى الجنزورى، رئيس الوحدة، أن عدد المترددين على العيادة من الأطفال، يصلون إلى 400 حالة أسبوعيا، وهو عدد ضخم جدا، بداية من حديثى الولادة حتى عمر 14 عاما للأولاد، و18 عاما للبنات، من جميع محافظات مصر، معظمهم من الطبقة المعدمة، وتتراوح تكلفة القسطرة الجراحية من 25 إلى 50 ألف جنيه.

تتباهى منى بعدة خطوات تم تحقيقها، أهمها الوصول بنسبة العدوى إلى (صفر %)، وهى نسبة غير متواجدة فى أى مكان آخر، ولا يوجد نسبة وفيات، وتقوم مع زملائها من الأطباء فى الوحدة بالاتفاق مع خبراء عالميين لإجراء عمليات فى الوحدة، ولا يوجد قوائم انتظار نهائيا، سواء المترددين على الوحدة أو المحولين من التأمين الصحى، ولكن لا يزال توفير تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة الحديثة هو التحدى الحقيقى أمام الوحدة، وهو ما جعلهم يطلقون رقما خاصا بهم للتبرعات لإنشاء مؤسسة تسمى (القلب الصغير)، تابعة للوحدة، ويمكن التبرع لها فى بنك مصر تحت رقم ( 1548/1/149).

وللتعامل مع الحالات الخطرة، توجه خاص جدا فى وحدة الأطفال حديثى الولادة، وفقا للدكتورة نهال الرجال، رئيس الوحدة، حيث تستقبل حديثى الولادة ممن لديهم عيوب التمثيل الغذائى من جميع المحافظات، وتتراوح التكلفة لعلاج المريض الواحد من 40 إلى 50 ألف جنيه، ويوجد بالقسم رعاية مركزة مخ التى يتم فيها تبريد كلى لجسم الطفل، وهى وحدة متفردة فى مستشفيات مصر، فضلا عن علاج الأطفال الذين يعانون من اعتلال شبكى للعيون، وتقدم خدمات الوحدة للأطفال الأفارقة من تشاد والسودان وبروندى وغيرها.

فى وحدة الصدر، الحال قد يكون مشابها، فالعلاج بالمجان، ولا يوجد دعم مادى لها، وفقا للدكتورة إيمان محمود، رئيس الوحدة، فى الوقت الذى تستقبل فيه الوحدة ما يزيد على 300 حالة للمتابعة الدورية، بجانب خدمة المناظير الرئوية التشخيصية والعلاجية للحالات التى تحتاج إليها.

دكتورة حنان إبراهيم، رئيس وحدة الحالات الرعاية المركزة، تقول إن الوحدة تشمل 4 وحدات رعاية مركزة، وتقدم خدمة لـ33 حالة حرجة، منها 7 أسرّة للحالات الجراحية الحرجة التى تخدم الأطفال الذين تم إجراء جراحات معقدة لهم، ويحتاجون لرعاية دقيقة.

أما وحدة الجهاز الهضمى ومناظير الأطفال، فيوضح الدكتور أحمد حمدى رئيس الوحدة، أنه يتم عمل ألف منظار تشخيصى سنويا للجهاز الهضمى العلوى والسفلى، ومناظير علاجية وتشمل استئصال زوائد الجهاز الهضمى (وهو مرض شائع بين الأطفال يؤدى إلى نزيف متكرر)، فضلا عن الحالات الطارئة الخاصة باستخراج جسم غريب من الجهاز الهضمى والمرىء، والتى تنتشر بشكل كبير بين الأطفال، علاوة على عدة إجراءات تشخيصية أخرى، حيث يتم متابعة نحو 40 مريضا فى الوحدة أسبوعيا.

الجديد الذى تقدمه المستشفى، هو تركيب مضخة الأنسولين للأطفال الذين يعانون من السكر، بسعر منخفض جدا، حيث تقول الدكتورة راندا مطر، رئيس وحدة السكر: «هذه المضخة توفر كثيرا على مرضى السكر من الأطفال، ونقوم بتعليم أولياء الأمور كيفية استعمالها، للتسهيل على أبنائهم المرضى».

ومع انتشار استخدام الأطفال للموبايل والإنترنت والألعاب الإلكترونية، انتشر معها الأمراض النفسية لهم، وهو أحد أدوار وحدة الطب النفسى واضطرابات التطور والسلوك عند الأطفال، وفقا لتأكيد الدكتورة إيمان زكى، رئيس وحدة الأمراض النفسية والعصبية، حيث تقول إنه يتم استقبال الأطفال مدمنى الإنترنت، والمتوحدين مع أبطال الأفلام أو الكارتون، فضلا عن المدمنين فى سن صغيرة.

فى الوقت نفسه يدعو الدكتور هشام عوض، أستاذ طب الأطفال ورئيس قسم الأطفال السابق، المتبرعين إلى تبنى أسلوب جديد فى التبرع، أقرب للوقف وهو (اكفل حضّانة.. اكفل سرير)، بحيث يكفل المتبرع حضّانة بكافة جوانب تشغيلها ويتعامل معها مثل الوقف وليس مجرد الشراء والتسليم إلى المستشفى فقط.