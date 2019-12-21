شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفى الجامعى «القديم» يبحث عن 120 مليون جنيه لتحديثه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى عام 1944 تم بناء مستشفى الأطفال القديم بواسطة جمعية رعاية الأطفال المصرية لرعاية الأمهات القاصرات وأطفالهن، ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية فى 1945 تم استخدامه كمستشفى ميدانى للجيش الملكى البريطانى لعلاج حالات الإصابات للجيش، وبعد الحرب أصبح المستشفى لعلاج الأطفال. أمتار قليلة تفصل بين المستشفيين القديم والجديد، يشتركان فى تقديم الخدمة المجانية، ولكن الفرق فى الخدمة والنظافة والتطوير، قد يصل لسنوات ضوئية، تريد معها إدارة المستشفى الدخول فى سباق زمنى للحاق بالتطوير، وإنقاذ حياة آلاف الأطفال، اصطحبنا الدكتور مصطفى الهدهد، مدير مستشفيات الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتورة ياسمين جمال، المدير الإدارى للمستشفيات، فى جولة داخل المستشفيين، قد تتشابه فيهما وجوه الأطفال المرضى، بعضهم أصابه الهزال، والبعض الآخر ظهرت آثار العلاج على نظرة عيونهم، ولكن لا يزال الأمل والمستقبل يسيطران على ضحكاتهم البريئة.

جاكلين نصحى أحضرت ابنتها إلى المستشفى القديم، أكدت أنها تحضر دائما إلى «الدمرداش» بسبب الخدمة الطبية المتميزة، وتم حجز ابنتها فى أحد الأقسام من قبل، لتشيد بأطباء وممرضى القسم: «موجودين على طول وسهرانين معانا»، ولكنها تعود لتتمنى تطوير جنبات الاستقبال والطوارئ بسبب ضيق المكان.

محمد أشرف أكد أن ابنه جاء محولًا من أحد المستشفيات الحكومية، بسبب معاناته من انسداد معوى، لم يستطع معه المستشفى الحكومى تقديم الخدمة الطبية اللازمة.

مشكلة المستشفى القديم هى ضيق مكان الاستقبال والطوارئ، مع زيادة أعداد المرضى المترددين، فاضطر بعض أهالى المرضى للخروج إلى الشارع للانتظار على الرصيف المجاور للمستشفى، والذى يدخل ضمن نطاق كليات الطب ومستشفى الدمرداش الجامعى، وحاول الأطباء المتواجدون تقديم الخدمة الطبية بأسرع وقت للكشف على أعلى نسبة ممكنة.

ووفقا للدكتور مصطفى الهدهد، فإن نسبة الوفيات العالمية للأطفال المرضى وصلت إلى 10%، وفى مصر تصل إلى 50%، ويضيف: «هناك أمراض لم نكن نراها من قبل، ولكن مع التطور أصبحنا نحاول إنقاذ حالات آلاف المرضى الذين يأتون إلينا من كافة المحافظات، اليوم نحافظ على الأجنّة الذين قد يأتون للحياة أقل من 28 أسبوعا فى بطن أمهاتهم، وكانت نسبة وفياتهم تصل إلى 100%، وصلنا الآن إلى نسبة حياة بدون مضاعفات إلى أكثر من 40%، ونأمل للوصول إلى النسبة العالمية قريبا، مع انتهاء تطوير المستشفى القديم».

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شكوى من سيدة عرضتها «المصرى اليوم» على الدكتور مصطفى، بعد وفاة طفلها بسبب عدم توفير حقنة فاكتور 13 بقيمة 3 آلاف جنيه، ليؤكد أن الحقنة متوفرة، والسيدة حضرت بالفعل إلى المستشفى ولكن متأخرة عن موعد التحاليل الخاصة بابنها، فهذه الحقنة يجب أن تؤخذ فى وقت محدد مع التحاليل الخاصة به دون أن تتأخر يوما واحدا، لأنها خاصة بمرض فى الدم، وهو ما جعل الدكتورة ياسمين تؤكد أن الأطباء قد يتكفلون أحيانا بقيمة الانتقالات الخاصة بأهل الطفل المريض، حتى يحضروه فى موعد الحصول على العلاج، لأن بعضهم «يكسل» عن العودة للمستشفى للمتابعة، وهو الأمر الأخطر على الطفل.

15 تخصصًا ووحدة داخل مستشفى الأطفال، وفقًا للدكتور الهدهد، تحتوى على أحدث ما وصل إليه العلم فى طب الأطفال، وهذه الأقسام ينبثق منها 20 تخصصا فرعيا دقيقا. يشير «الهدهد» إلى جدران المستشفى القديم: «هو عن عبارة جزأين كل جزء أشبه بنصف الدائرة وبينهما ممر طويل، ويقع المبنى على ارتفاع دورين فقط وتهدف عملية التطوير إلى الحفاظ على الشكل التاريخى للمبنى العتيق، ولكن مع تطوير المبنى بالكامل من الداخل ليقدم خدمة طبية لائقة، هذا بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء مستشفى ثالث للأطفال فى التخصصات الجراحية الدقيقة للمستويين الثالث والرابع، ليكون بذلك أول كيان بهذا المعنى فى مصر، ومقره المقترح بجوار هذا المبنى، وتم وضع تكلفة تقديرية تتراوح بين 250 و300 مليون جنيه».

يرفض الهدهد فكرة الإعلانات التليفزيونية لجمع التبرعات، لبدء تطوير المستشفى القديم، ليقول: «إمكاناتنا محدودة، وبالرغم من أننا نعتمد على ثلثى الموازنة الخاصة بنا على التبرعات، إلا أن فكرة الإعلانات مرفوضة، ولا يزال لدينا الأمل فى جمع ما نحتاجه لتطوير المستشفى القديم».

على مدار أكثر من 5 ساعات كانت «المصرى اليوم» متواجدة بين طرقات المستشفى القديم وغرف المستشفى الجديد، الذى أشبه بآخر خاص، وخدمة فندقية، «فرق السما م الأرض»، هكذا وصفت أم نبيلة، المستشفى الجديد، والمحجوز به ابنتها ذات الخمس سنوات والتى تعانى من مرض فى الدم.

والدة محمد، ذلك الطفل الذى لم يتعد عمره 12 عاما، لم تقل سوى «زى الفل، دكاترة وممرضين ونضافة». لم تكن الجدران الملونة والغرف الحديثة والأجهزة المتطورة هى الأكثر لفتًا للنظر فى المستشفى الجديد، ولكن غرفة ترفيه الأطفال استحوذت على اهتمامنا، خاصة عندما أشار الدكتور مصطفى الهدهد إلى أن المستشفى قرر أن يكون هناك علاج بالفن، من خلال طلبة التربية النوعية، وهو ما سيتم تعميمه فى التطوير.

وفقًا للدكتورة ياسمين جمال، المدير الإدارى للمستشفى، فإن المستشفى يستقبل نحو 400 طفل يوميا، و10 آلاف طفل شهريا فى الطوارئ، وقد يتضاعف هذا الرقم فى العيادات التخصصية التى تصل إلى 13 عيادة، موضحة أن كل طفل يكلف علاجه على الأقل ألفى جنيه، لا يقوم التأمين الصحى بتغطيته.