شكرا لقرائتكم خبر عن منشية الصدر «محبوسة» بين سورين.. ووصول الطلاب لجامعة عين شمس سيرًا «مستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مكتبات وأكشاك لتصوير المستندات، مطاعم، محال لبيع الملابس، مقاهٍ، زحام شديد من الطلاب والمارة اضطروا للسير على الأقدام فى منطقة غير ممهدة بسبب أعمال البناء الخاصة بكوبرى جديد فوق نفق الزعفران بجوار جامعة عين شمس.

منذ أكثر من شهر ونصف، بدأت أعمال إنشاء طريق للسيارات فوق نفق الزعفرانة الواصل بين جامعة عين شمس- خاصة كليات الآداب والحقوق ومكتب شؤون الطلاب والمدينة الجامعية من ناحية- ومحطة منشية الصدر بمترو الأنفاق التى يستقلها الآلاف يوميا من الطلاب والعاملين والسكان بالمنطقة من ناحية أخرى.. ليفاجأ مستخدمو هذا الطريق يوميا بأن المخارج المخصصة للمشاة سيتم غلقها حتى إتمام إنشاءات الكوبرى، وذلك من خلال سور- حسب ما قال السكان لـ«المصرى اليوم» التى زارت المنطقة- مؤكدين أن منشية الصدر ستتعرض للعزلة بين سورين هما سور الكوبرى الجديد وسور محطة منشية الصدر.

وناشد أهالى منطقة منشية الصدر وشارع القائد التابعة لحى الوايلى، محافظة القاهرة، إعداد كوبرى مشاة فوق نفق الزعفرانة وذلك لتجنب عزل المنطقة المتوقع حسب الأهالى، بعد الانتهاء من إعداد كوبرى جديد للسيارات واصل بين منطقة مصر الجديدة ورمسيس، فى إطار خطة محافظة القاهرة لتخفيف ضغط المرور بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة، وتطوير منطقة ترام مصر الجديدة القديم الذى تمت إزالته مؤخرا ليحل محله طريق موازٍ لطريق صلاح سالم الرئيسى.

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على رمضان، أحد أهالى المنطقة، التقت به «المصرى اليوم» وقال إن الأهالى لا يرفضون تطوير المنطقة، لكن فى حالة غلق المناطق المخصصة للمشاة سوف يضطر الطلاب والسكان إلى استخدام محطة مترو الدمرداش واستقلال ميكروباص أو أتوبيس لهيئة النقل العام الذى لا يتواجد بعد الساعة الخامسة بشارع القائد مما يزيد من التكاليف على الطلاب.

وأضاف أن جميع المحال والمكتبات بالمنطقة سوف تغلق أبوابها بسبب عدم وجود أى منفذ لها يسهل مرور الطلاب، وبالتالى سيتعرض الكثير من أهالى المنطقة لخسائر مادية كبيرة - على حد وصفه - وأكد أن حى الويلى أكد أنه غير مسؤول عن هذا الكوبرى، وبالتالى السكان بصدد إعداد حملة توقيعات لتسليمها لمحافظة القاهرة للمطالبة بإنشاء كوبرى مشاة لتجنب عزل المنطقة.

وليد الموريجى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار من سكان المنطقة، قال إن أقرب منطقة خدمات ومستشفى ومنطقة عمل لسكان منشية الصدر هى العباسية التى اعتاد الأهالى الوصول لها سيرا على الأقدام، وبعد إتمام إنشاء الكوبرى بدون أى منافذ للمشاة سيصعب على الأهالى الوصول إلى المستشفى ومناطق الخدمات، خاصة أن المنطقة بلا أى وسيلة للمواصلات بعد التاسعة مساء، متسائلا: «كيف سيصل كبار السن بنك مصر والبنك الأهلى لتسلم المعاش الشهرى، فى ظل تكلفة المواصلات العالية؟».

«لو مفيش مكان للمشاة مش هنعرف نيجى الجامعة»، هذا ما قاله سامى، الطالب بحقوق عين شمس، ويسكن بالمرج، ويستقل المترو حتى منشية الصدر، وفى حالة عدم وجود منطقة للمشاة سيتكلف مصاريف أعلى، وربما يصعب عليه الحضور للجامعة يوميا.