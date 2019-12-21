شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: اتفاقيات لشراء الطاقة من القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من محطات الطاقة المتجددة التى أقامها المستثمرون من القطاع الخاص، اتفاقيات لشراء الطاقة التى تنتجها تلك المحطات لمدة 20 عامًا لمشروعات طاقة الرياح، و25 عامًا لمشروعات الطاقة الشمسية، بإجمالى قدرات 2165 ميجاوات.

وقالت المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة، إن توقيع تلك الاتفاقيات يأتى تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى 20% من إجمالى القدرات المركبة عام 2022، وأكثر من 42% من إجمالى الطاقات المولدة بحلول عام 2035.

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وأضافت «مشالى»، فى تصريحات صحفية، أنه فى مجال مشروعات طاقة الرياح تم التعاقد على شراء الطاقة من مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات من تنفيذ تحالف «تويوتا - انجى - أوراسكوم»، وتم التشغيل التجارى الفعلى بنهاية أكتوبر الماضى، كما تم التعاقد مع مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات من تنفيذ شركة ليكيلا الإنجليزية، ومن المخطط التشغيل التجارى فى الربع الأول من 2021.

وأشارت رئيس الشركة إلى أن من بين المشروعات التى تم التعاقد عليها فى مجال الطاقة الشمسية محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية بمنطقة بنبان فى أسوان بنظام تعريفة التغذية، بقدرة إجمالية 1465 ميجاوات، وتم التشغيل التجارى لجميع محطات بنبان فى 32 مشروعًا بقدرة 1465 ميجاوات فى نوفمبر 2019.

كما تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بنهاية أكتوبر الماضى من محطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام بقدرة 200 ميجاوات، لافتة إلى استمرار التفاوض وإتمام التعاقد فى الوقت الحالى على عدد من المشروعات بقدرات متنوعة من طاقتى الشمس والرياح، يصل إجمالى قدراتها إلى نحو 2570 ميجاوات، منها نحو 1820 ميجاوات من طاقة الرياح، ونحو 750 ميجاوات من الطاقة الشمسية.