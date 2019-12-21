شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإيطالى لـ«العصار»: نستهدف زيادة الاستثمارات وعقد شراكات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، مع السفير الإيطالى بالقاهرة، جامباولو كانتينى، والملحق العسكرى لدولة إيطاليا، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة.

وتم التأكيد على التعاون المثمر بين الجانبين فى العديد من المجالات، سواء فى مجال الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية، وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة، حيث تم استعراض آخر مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربى، والشركات الإيطالية، فى مجالات التصنيع المختلفة، ومنها التعاون مع شركتى «راينميتال» و«يونيكال» العاملة فى مجال إنتاج الغلايات، وشركة «بريتا» للإنتاج المشترك للطبنجات، وغيرها من الشركات الإيطالية، وإمكانية تعزيز هذا التعاون.

Advertisements

وتمت الإشارة إلى أن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين، وأن استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى تتمثل فى التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة فى مجالات التصنيع المختلفة إلى الشركات والوحدات التابعة لها، خاصة التكنولوجيات الإيطالية، لما تتمتع به من تقدم، حيث إن التعاون بين الجانبين ستنتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تمكنها من الوصول للأسواق العربية والإفريقية، كما تم توجيه الدعوة للسفير الإيطالى، والشركات الإيطالية، للمشاركة فى معرض السلاح المقبل «EDEX 2020».

وأشاد «كانتينى» بتميز العلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الأهمية التى توليها بلاده لتطوير تلك العلاقات مع مصر فى مختلف أبعادها المتنوعة، فضلًا عن تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين للتصدى للعديد من التحديات فى المنطقة.

ولفت إلى الدور الذى تلعبه وزارة الإنتاج الحربى فى دعم وتشجيع الاستثمار بمصر وانعاكسه على توطيد العلاقات بين البلدين، وأعرب عن رغبته فى زيادة الاستثمارات بمصر من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار فى مجالات مختلفة، وعقد شراكات متنوعة مع وزارة الإنتاج الحربى، نظرًا لما تتمتع به شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية عالية المستوى.