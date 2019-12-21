شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى سبع: الجديد بعلاج الاستصفاء الدموى واعتلال الكلى بتوصيات مؤتمر «طب طنطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجدي سبع أن توصيات المؤتمر السنوي التاسع لوحدة أمراض الكلي بقسم الأمراض الباطنة بالكلية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، الذي انعقد تحت عنوان «تحسين العناية الكلوية: نهج متكامل» تناولت أحدث الطرق في علاج الاستصفاء الدموى واعتلال الكلى المزمن.

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وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن التوصيات شملت ضرورة اختيار الوسيلة المناسبة للاستصفاء الدموي حسب حالة المريض الاكلنيكية، والاهتمام بعلاج أمراض ارتفاع سكر الدم وارتفاع ضغط الدم وانتظام معدلاتهم في الحدود المثالية للوقاية من مرض اعتلال الكلى المزمن أو لتأخير تقدمه، والاهتمام بمعايير التغذية المناسبة لمرضى اعتلال الكلى المزمن، بالاضافة إلى ضرورة وصف بروتوكول العلاج الأمثل المثبط للمناعة لمريض زراعة الكلى مع المتابعة الدقيقة وعلاج المضاعفات، والتكامل بين أطباء الكلى والتخصصات الاخرى المختلفة في علاج مرضى الكلى.

ومن جانبه أشار الدكتور كمال عكاشة رئيس وحدة أمراض الكلى ورئيس المؤتمر، إلى عدد من التوصيات الأخرى التي توصل إليها المؤتمر منها اختيار المتبرع الانسب لمريض زراعة الكلى يسهم في الحفاظ على الكلى المزروعة وتقليل تعرضها للمضاعفات مثل الرفض المناعي، وعلاج الالتهاب الكبدي الفيروسي سي في مرضى الكلى بما يناسب كل حالة، إلى جانب علاج أمراض انسداد المسالك البولية والحصوات الكلوية والذي يسهم في الوقاية من القصور الكلوي المزمن.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور الدكتور رشاد برسوم استاذ الامراض الباطنة والكلى بجامعة القاهرة ورائد أمراض وزراعة الكلى في مصر، والدكتور أحمد شكر استاذ امراض وزراعة الكلى بجامعة ساسكاتشون بكندا، والدكتور أحمد حلاوة استاذ جراحات زراعة الاعضاء في مركز شيفليد للكلى وجامعة ليفربول بالمملكة المتحدة، والدكتور محمد غنيمات رئيس الجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى، والدكتور روبرت نجم الرئيس المنتخب للجمعية العربية لامراض وزراعة الكلى، وجمع من المحاضرين من أساتذة أمراض وزراعة الكلى من المؤسسات الطبية المختلفة المصرية والعربية والدولية.