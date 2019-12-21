شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 100 عام.. عقار المنيرة حائر بين «التنسيق الحضارى» والهدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلاص كلها يومين وهييجوا ومعاهم البلدوزرات».. جملة يرددها بعض سكان العقار رقم 8 بشارع محمد شوقى بالمنيرة، يخشون أن يتحول مصيره - حسب قولهم - إلى ما آلت إليه فيلا الدكتور مفيد أبوالغار، فى المسلسل الشهير «الراية البيضاء»، حيث يتجاوز العقار عقودًا من الزمن ويعد من أبرز وأشهر المبانى التى أقامها الأجانب فى مصر، ما اضطرهم إلى اللجوء ببلاغات متعددة إلى وزارة الداخلية وهيئة التنسيق الحضارى ومحافظة القاهرة لبدء أعمال الترميم بالعقار، الذى ينتمى إلى الطرز المعمارية المميزة التى يجب خضوعها للترميم، بإشراف هيئة اليونسكو، لمرور ما يزيد على 100 عام على تأسيسه.

وقال عمرو صدقى، محامى أحد السكان، إن العقار مسجل كطراز معمارى متميز وينتمى لحقبة تاريخية مهمة، ويقع بشارع الشيخ على يوسف، ويرفض مالكه بدء إجراءات ترميمه، رغم أن القانون يطالبه بذلك، فى حين تم إخلاء 3 شقق سكنية بعد أن أعاد المالك شراءها من سكانها، وتقدم مالك العقار بتظلم لطلب وتنفيذ هدم العقار، إلا أن محافظة القاهرة رفضت ذلك وأيدت قرارًا سابقًا للجنة الحصر بترميم العقار معماريًا وإنشائيًا، ورغم ذلك لا تزال الإجراءات تعطل عملية بدء ترميمه.

وتابع: «العقار يمثل جزءا من تاريخ منطقة المنيرة وتراثها، وليس مجرد مبنى، ويواجه المركز الثقافى الفرنسى، ويقع فى شارع مميز معروف بمقاهيه التى طالما كانت منبرا للحياة الاجتماعية والثقافية فى القاهرة منذ العشرينيات»، مشيرا إلى تقدمه ببلاغات لحماية عدد من سكان العقار ممن رفضوا إخلاء شققهم وبيعها للمالك ويواجهون محاولات طردهم من العقار، وهذا مثبت بالمحاضر الرسمية.