شكرا لقرائتكم خبر عن 300 خريج ورائد يعودون طلاباً بـ«تجارة الاسكندرية» في «رد الجميل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على طريقة برامج التوك شو الترفيهية مثل «Back to school» والتى تعنى «رجعنا صغيرين» تنظم كلية التجارة في جامعة الاسكندرية فعاليات كرنفالية يوم 27 ديسمبر الجارى تحت هذا الشعار احتفالية بيوم الوفاء ورد الجميل للكلية .

الدكتور السيد الصيفى عميد كلية التجارة ورئيس مجلس ادارة مجمع العلوم الانسانية (المجمع النظرى سابقا) في جامعة الاسكندرية قال أن الكلية تنظم الحدث السنوى لها لتكريم خريجيها من الرواد ورجال الاعمال والسياسيين والاكاديمين الذين تخرجوا من الكلية منذ انشائها كنوع من رد الجميل للكلية حيث يتضمن اليوم الاحتفالى فعاليات كرنفالية ومتنوعة ونشاطات مختلفة يوم بها الرواد والخريجين مع الطلاب الحاليين بالكلية .

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وأوضح «الصيفى» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن خريجى الكلية على مدار تاريخها يشاركون في الفعاليات ولكن بشكل مختلف جدا حيث يرتدى كل ضيف ملابسه التي تدل على نشاطه خلال فترة وجود طالبا في الكلية مثل الجوالة والقادة الاجتماعيين والرياضيين حيث سيتم ممارسة انشطة فنية وثقافية وتنموية من بينها تقليم الاشجار ورى الورود ودهان الارصفة وتنظيف المداخل والمخارج الخاصة بالمبانى التعليمية داخل الكلية كنوع من رد الجميل للكلية كما سيتم سرد قصص وحيات للطلاب الدارسين حاليا عن مكانة واهمية الاتحادات الطلابية في الستينيات عندموا كانوا طلابا وكان يتناقشون مع رؤساء وزعماء وكبار مسؤولوا الدولة في ذلك الوقت لايصال رسالة مهمة للطلاب بقوتهم وماينبغى ان يكونوا عليها الان.

ولفت العميد إلى أن الخريجين من الحضور لا يقل عددهم عن 300 شخص بينهم سامى فتح الله واحمد الوكيل وعبدالعزيز عمار والدكتورمحمد الفيومى عميد الكلية الاسبق والدكتور سعيد عبدالعزيز العميد السابق فضلا عن وصول رواد من خارج البلاد للمشاركة في الفعالية مشيرا إلى أن الفعاليات تتضمن فقرات فنية غنائية يشارك فيها الفنان حسن نافعى المنافس في وقته لايمان البحر درويش.

وقال أن الكلية تهدف من الاحتفالية لايصال رسالة إلى الطلاب بأن الكلية ليست ملك من فيها حاليا فقط وانما مكل من تخرجوا منها ومن يوجد فيها حاليا ومن سيأتى بعدهم مشددا على ضرورة ان يتركها كل طالب كما يحب ان يراها فيما بعد واحسن مما كانت عليه.