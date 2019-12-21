​"إعلام النواب" تناقش ملفي المشاهد الإباحية وأفلام العنف الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تفتح لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، ملفي الأفلام والمشاهد الإباحية في مواقع التواصل الاجتماعي، والأفلام التي تبث العنف، وما يترتب عليها من انتشار البلطجة، خلال مناقشتها لطلب الإحاطة المقدم من البرلمانية أمل زكريا قطب، حول ارتفاع عدد الأفلام والمشاهد غير اللائقة بالتليفزيون ودور العرض السينمائي ومواقع التواصل الاجتماعي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن بث الأفلام التي تصدر العنف، وتتسبب في انتشار البلطجة والإرهاب.

ويتضمن جدول اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد الجمال، بشـأن عدم احتواء الشباب في قصور الثقافة ومكتبات الطفل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن دور وزارة الثقافة في المجتمع المصري في ظل وجود هجمات شرسة على مؤسسات الدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين بشأن دور النشر التي تطبع كتبًا داعشية تحوي مناهج تحض على الكراهية.

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وتناقش اللجنة في اجتماعتها طلب الإحاطة المقدم من النائبة جليلة عثمان، حول وجود ثعابين وفئران في مكتبة ومخازن المركز القومي للترجمة، وطلبها بشأن قيام وزارة الآثار بتأجير نصف المساحة المخصصة لبيع الهدايا بالمتحف المصري، إلى مكتبة الجمل وحرمان أكثر من حرفي مصري كانوا يشغلون هذا المكان.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب جمال آدم، بشأن تضرر العاملين بمركز الخزف والفخار والكليم التابع لفرع ثقافة الوادي الجديد، من عدم تقنين أوضاع العاملين في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتضرر أهالي مدينة الخارجة ومدينة موط بالداخلة بمحافظة الوادي الجديد من عدم تشغيل سينما ومسرح موط بمدينة الداخلة.

وتناقش اللجنة في جدولها طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد، حول عدم إنشاء قصر ثقافة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالرغم من تخصيص قطعة الأرض له منذ أكثر من 10 أعوام، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالكريم زكريا، بشأن عدم وجود قصر ثقافة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط رغم تخصيص الأرض منذ عام 2016 من قبل الوحدة المحلية.​