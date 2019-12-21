أخبار مصر | ننشر التكاليف الفعلية لترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر التكاليف الفعلية لترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، إن التكلفة الفعلية للمعبد اليهودي بالإسكندرية هي 67 مليون جنيه، حيث يمثل مشروع ترميم المعبد أحد صماني مشروعات رئيسية للوزارة في الفترة الحالية.

وأكد أن أعمال ترميم المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" في الإسكندرية تم الانتهاء منها بالكامل، حيث تم الانتهاء من التدعيم الإنشائي للمبنى والترميم المعماري والدقيق للواجهات الرئيسية والحوائط المزخرفة

وكذلك الانتهاء من ترميم العناصر الخشبية والنحاسية بالإضافة إلى تطوير نظم الإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار وذلك تمهيدًا لافتتاحه في شهر يناير 2020.

جاء ذلك خلال جولة لوزير الآثار الدكتور خالد العناني، بمدينة الإسكندرية للوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروعي ترميم وتطوير المعبد اليهودي "إلياهو هنابي" والمتحف اليوناني الروماني، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمتحفي المجوهرات والإسكندرية القومي، ورافقه خلال الجولة العميد هشام سمير مساعد وزير الاثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتورة نادية خضر رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري.